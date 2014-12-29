Изменить вывод компонента

$5
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В СМС JOOMLA 2.5 компонент hwdvideoshare.

http://music-drive.net.ua/videoteka.html

Нужно проделать такие операции:

На странице самого видео, каждое описание трека берётся с описания категории!!! Значит каждый трек в одной категории будет иметь одно и тоже описание. Сейчас там стоит заглушка с названием "Інформація"

9 лет назад
vadim07101976
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад