Изменить вывод компонента

В СМС JOOMLA 2.5 компонент hwdvideoshare.

http://music-drive.net.ua/videoteka.html

Нужно проделать такие операции:

На странице самого видео, каждое описание трека берётся с описания категории!!! Значит каждый трек в одной категории будет иметь одно и тоже описание. Сейчас там стоит заглушка с названием "Інформація"