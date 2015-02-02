Поставить шаблон (квикстарт) на джомлу

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки185 просмотров
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Поставить шаблон TF Aquilo (квикстарт)на мой хост. Нужна версия джомлы 2.5.

9 лет назад
CTO_KOTOB
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
Выбранный исполнитель
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад
$10
1 день
Справился быстро. Сделал все как нужно.
Все прошло успешно, оплата своевременная. Спасибо.
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