CTO_KOTOB

Артем CTO_KOTOB

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Samurai0504
Павел 
24 года
2 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва(-2)
$40
10 баллов
год назад
Добавить еще один пункт в фильтр интернет-магазина
OpencartДоработка сайтов
Лучший заказчик, все ТЗ доступно объяснил, в случае чего необходимую помощь оказывал, оплату получил оперативно, с удовольствием поработал бы еще)
Павел отличный специалист. Сделал сложную работу, за которую никто не хотел браться. Написал подробную инструкцию по работе с фильтром. Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
wisefoam
Никита 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-1)
$50
10 баллов
8 лет назад
Переверстать шаблон wordpress
WordPress
Увы, не сошлось
Не сделал.
Ответный отзыв
freelancer7
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Изменить цвет полоски на рисунке
Всё прошло отлично. рекомендую!
.
Ответный отзыв
artur-ju
Южаков 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Перенести сайт с wix
HTMLWix
Рекомендую!
Все отлично
Ответный отзыв
alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Нужно скопировать java скрипт
Java
Доволен сотрудничеством
.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов