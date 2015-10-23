Нужно переверстать шаблон wordpress http://osago.estesvet.ru/ Чтобы получилось как на этом сайте - avto(тире)yslyga(точка)ru сайт этот сделан ровно из такого же шаблона как установлен у меня сейчас. Если работать с этим шаблоном не удобно, то можете поставить любой, ...