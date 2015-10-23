Требуется выполнить небольшую верстку сайта: увеличить размеры блоков и сделать их закругленными, заменить логотипы в шапке, улучшить меню для ПК и мобильной версии. Также необходимо исправить отображение номера телефона в шапке и футере, добавив иконки WhatsApp и Telegram.
- HTML-верстка21 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо добавить новый пункт 'Услуга' в фильтр интернет-магазина на OpenCart 2.3.0.2. Остальные пункты оставить без изменений. Варианты для нового пункта: Изготовление ключей, Ремонт блоков, Корректировка пробега. Для демонстрации добавить по одному тестовому товару.Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется разработка мультицен для Webasyst (Shop-Script 8.11.1.34). Мультицены должны настраиваться в админке магазина и отображаться в интерфейсе: карточки товаров, категориях и поисковой выдаче. При выборе количества товара цена должна пересчитываться, включая опцию 'Купить в один клик'.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется переделать логотип канала с вертикальной надписью и двумя иконками. Необходимо стилизовать элементы в единую концепцию "инфа сотка", обыграв надпись как единицу. Примеры идей представлены во вложении.Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт3 года назад
Сайт: http://simakey1.beget.tech/ Нужно переделать логику работы оформления заказа. 1. На первом этапе оставляем только ФИО, телефон, е-мейл. 2. На втором этапе выбираем способ доставки. Без расчета цены доставки (если это не курьер). ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать парсер фото для магазина на cms WebAsyst. Сайт донор есть, соотносить одинаковые товары можно по артикулу с донором, они полностью идентичные.Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Сверстать и натянуть верстку на cms WordPress.Веб-программирование21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо перенести интернет-магазин на WebAsyst. С сайта simakey.ru переносим: 1. Дизайн. Главная страница, Каталог, Карта товара, Результат поиска, Инфо-страницы, Корзина, Оформление заказа, Новости. 2. Переносим фото, описание и характеристики товаров. 3. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно внести несколько правок на сайте ASP.NET MVC5, .NET Framework 4.6 (4.7)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Мой сайт ruvin(точка)ру. Нужно реализовать работу строки ввода данных (vin или гос.номер автомобиля). Откуда забирать данные расскажу/покажу. Как результат – нужно формировать либо всплывающее окно, либо отдельную страничку сайта ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать редизайн сайта bki24(точка)инфо. В сети появилось множество клонов, которые выдают себя за наш сайт. Необходим редизайн. Общие пожелания - простой и понятный сайт. Сайт должен вызывать доверие (возможно поставить на фоновую картинку ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать несколько правок на Джомла. 1. Обновить карту метро и прописать все координаты ссылок на страничке diagnosticheskaya(точка)ru/tehosmotry-na-karte-met ro.html 2. Привести в нормальный, ровный вид список на страничке diagnosticheskaya(точка)ru/tekhosmotry-v-rajonakh- moskvy.html ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно переверстать шаблон wordpress http://osago.estesvet.ru/ Чтобы получилось как на этом сайте - avto(тире)yslyga(точка)ru сайт этот сделан ровно из такого же шаблона как установлен у меня сейчас. Если работать с этим шаблоном не удобно, то можете поставить любой, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо найти сайт где !!ФИЗ.ЛИЦА!! (не государственные торги) пишут свою машину, свой опыт вождения, условия страховки по каско и страховые агенты и брокеры пишут им свои предложения по цене. Видел в сети такой ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно исправить форму заявки на сайте. Не отправляется из Сафари (iPhone и скорее всего iPad). Так-же исправить верстку (шапку и футер), чтобы на мобильниках она была такой же как и на ПК.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен исполнитель, который знаком с интерфейсом sape, который знает как работают рекомендации по изменению страниц и мета-тегов SAPE.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно исправить верстку нескольких страниц [WebAsyst] 1. Страница результатов поиска (тот же самый косяк что и на страничке тегов). 2. Страница тегов: http://estesvet.ru/tag/lyustry-v-stile-provans/ Обе странички должны выглядеть как странички каталога: http://estesvet.ru/category/lyustry/HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Поправить шаблон компонента ARTIO Booking на Joomla. Более подробное т.з. во вложении.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно настроить компонент к2 чтобы итоговая страничка выглядила на скрине во вложении. +Нужно настроить внешний вид материала к2.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно переделать шаблон WebAsyst. Сейчас шаблон выглядит вот так – klyuchi.host.webasyst.com... Нужно сделать по образцу, как во вложении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад