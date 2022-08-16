Необходимо интегрировать интернет-магазин на платформе Joomshopping с CRM-системой Dooglys. Интересует информация о стоимости и сроках выполнения данной задачи. Ожидается качественное выполнение работы с учетом всех технических требований.
Сделать мультицены для Webasyst
Нужно сделать мультицены для Webasyst (Версия Shop-Script 8.11.1.34).
1. Мультицены должны устанавливаться в административной части магазина.
Пример мультицены:
от 1 шт. до 99 шт. - 100 руб.
от 100 шт. до 1000 шт. - 50 руб.
от 1001 шт. до 5000 шт. - 30 руб.
и т.д.
2. Если у товара установлена мультицена, то в поисковой выдаче, категории товара (в разных вариантах, плитка, список, строчки), карточка товара, быстрый просмотр товара появляются информационные плашки. Как это должно выглядеть показано на скриншотах во вложении.
По нажатию на плашку должно появляться окошко с пояснением условий.
3. Если человек выбрал нужное количество товара, то цена должна пересчитываться и заказ должен оформится с новой ценой. Не забыть про опцию Купить в один клик.
Заявки фрилансеров
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