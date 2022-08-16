Сделать мультицены для Webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки210 просмотров

Нужно сделать мультицены для Webasyst (Версия Shop-Script 8.11.1.34).

1. Мультицены должны устанавливаться в административной части магазина.

Пример мультицены:

от 1 шт. до 99 шт. - 100 руб.

от 100 шт. до 1000 шт. - 50 руб.

от 1001 шт. до 5000 шт. - 30 руб.

и т.д.

2. Если у товара установлена мультицена, то в поисковой выдаче, категории товара (в разных вариантах, плитка, список, строчки), карточка товара, быстрый просмотр товара появляются информационные плашки. Как это должно выглядеть показано на скриншотах во вложении.

По нажатию на плашку должно появляться окошко с пояснением условий.

3. Если человек выбрал нужное количество товара, то цена должна пересчитываться и заказ должен оформится с новой ценой. Не забыть про опцию Купить в один клик.

Webasyst
3 года назад
CTO_KOTOB
Артем 
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