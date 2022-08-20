Необходимо создать страницу оплаты на Wordpress для последующей интеграции платежной системы по API.

Условия:

- бесплатный хостинг

- бесплатный домен

- безопасная сделка

Идея в следующем. Имеется основной лендинг на Тильда. Моя платежная система не интегрируется в Тильду. Поэтому нужно создать страницу-прокладку на Wordpress для оплаты услуг из основного сайта.

*рассматриваю заявки с реальным опытом и реальными предложениями