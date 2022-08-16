Требуются правки в шаблоне Joomla. Задача имеет уровень сложности выше среднего. Техническое задание будет предоставлено по запросу. Ожидается опыт работы с Joomla и понимание особенностей платформы.
Подшаманить парсер
Есть простой парсер, вшитый в Google Sheets, который там же показывает результат поиска. Сейчас выдает ошибку. Судя по всему, классика (Unexpected token
Оплата исключительно на PayPal
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