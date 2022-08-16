Подшаманить парсер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка288 просмотров

Есть простой парсер, вшитый в Google Sheets, который там же показывает результат поиска. Сейчас выдает ошибку. Судя по всему, классика (Unexpected token

Оплата исключительно на PayPal

3 года назад
heschele
42 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Все отлично! Быстро и качественно. Спасибо!
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Правки в шаблоне Joomla (не верстка)

    Требуются правки в шаблоне Joomla. Задача имеет уровень сложности выше среднего. Техническое задание будет предоставлено по запросу. Ожидается опыт работы с Joomla и понимание особенностей платформы.

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на python

    Требуется доработка закрытого портала закупок на Python. Необходимо устранить системные ошибки, которые препятствуют скачиванию закупочной документации и загрузке заявок от поставщиков. Также требуется обеспечить доступ работникам департамента контроля закупок к загруженным документам. Доступы и логи сервера будут предоставлены.

    Python
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Восстановить session key для выгрузки заказа по API с Aliexpress

    Необходимо восстановить session key для php скрипта, который используется для выгрузки заказа по id с Aliexpress. Скрипт выдает ошибку 'invalid-sessionkey'. Требуется помощь в исправлении и настройке API для корректной работы.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка проекта на NodeJS + React - срочно

    $120

    Требуется срочная доработка проекта на NodeJS и React. Бюджет составляет 120$, срок выполнения 3-4 дня. Оплата производится по факту готовности, без авансов. Ищем исполнителя, способного быстро завершить задачу.

    Node.js
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать систему генерации простых сайтов на PHP

    Требуется разработать систему генерации простых сайтов на PHP с использованием файлов. Подробное техническое задание прикреплено к проекту. Ищем исполнителей с опытом, даже с небольшим, но с примерами работ в портфолио.

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер для сайта

    $100

    Требуется разработать парсер на PHP для сбора информации с веб-страниц. Парсер должен работать через прокси, в многопоточном режиме, генерируя ссылки и собирая данные для последующего вывода в формате Excel. Оплата осуществляется по факту проверки работоспособности на сервере заказчика.

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание календаря букинга для арендодателя

    $50

    Требуется разработать модуль или дополнение для системы букинга, используя функционал, представленный в видео. Важно учесть мета бокс _tmbooking_data для интеграции. Ожидается создание удобного и функционального решения для арендодателей.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на сайт 1-C bitrix через GIT

    Ищем разработчика для технической поддержки сайта банка на 1-C Bitrix через GIT. Обязанности: адаптивная вёрстка, создание серверных скриптов, двусторонние интеграции, устранение ошибок. Требуются отличные знания PHP, MySQL, HTML и CSS, опыт работы с 1-C Bitrix и GIT. Обязательно наличие портфолио и соблюдение дедлайнов.

    CSSGitHTMLMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести сайты/домены на новый хостинг + настроить отображение сайта

    $20

    Необходимо перенести 2 сайта и 2 домена с хостинга beget.com на hoster.kz. Также требуется настроить отображение сайтов, созданных на Wordpress, в поисковых системах Яндекс и Google. Более подробная информация о переносе и SEO-оптимизации будет предоставлена после обсуждения деталей.

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад