Необходимо перенести 2 сайта и 2 домена с хостинга beget.com на hoster.kz. Также требуется настроить отображение сайтов, созданных на Wordpress, в поисковых системах Яндекс и Google. Более подробная информация о переносе и SEO-оптимизации будет предоставлена после обсуждения деталей.