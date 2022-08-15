Правки на сайт 1-C bitrix через GIT

еобходимо проводить работы по технической поддержке и сопровождению сайта банка работающего на CRM 1-C bitrix через GIT. СТРОГО (!) прошу соискателей указывать окончательную цену норма-часа в отклике, без оной не смотрю и считаю спамом так как задание не прочитано, предпочтение будет оказываться разработчикам из Ярославля и окрестностей (области и из Костромской и Ивановской области). Ищем разработчика, а не компанию, последних прошу не писать!!! Что нужно сделать:

вёрстка адаптивных HTML- шаблонов с использованием CSS по готовому дизайну страниц и “натяжку” их на CMS

создавать скрипты на стороне сервера

создавать двусторонние интеграции сайта (заявки, формы и пр.) с CRM

разрабатывать интеграции со сторонними сервисами по API

создание и установка необходимых скриптов

выявление и устранение ошибок на сайте

выявление и устранение ошибок при слиянии веток в GIT

Что хочу от исполнителя?

Отличное знание PHP, MySQL, HTML, CSS

Опыт работы с 1c-bitrix и в GIT

Разработки проводятся строго через GIT. Репозиторий находится на серверах банка, доступ к нему осуществляется по банковскому VPN.

Каждая новая доработка оформляется отдельной веткой в GIT. За основу новой ветки берется ветка master

Изменения в базе выполняются в виде миграций. Исключения составляют только ситуации с ограничениями самого bitrix

Обязательно stage среда в периметре банка, куда у разработчика будет доступ (HTTP и SSH)

Все доработки поддерживают «1С-Битрикс: Управление сайтом» версии 14.5

Наличие портфолио с похожими (по техническим особенностям) проектами

Преимуществом будет наличие у кандидата опубликованных решений Marketplace Bitrix на сайте https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ и наличие сертификата от компании ООО «1С-Битрикс»

Ответственность и СТРОГОЕ соблюдение дедлайнов