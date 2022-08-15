Требуются правки в шаблоне Joomla. Задача имеет уровень сложности выше среднего. Техническое задание будет предоставлено по запросу. Ожидается опыт работы с Joomla и понимание особенностей платформы.
Правки на сайт 1-C bitrix через GIT
еобходимо проводить работы по технической поддержке и сопровождению сайта банка работающего на CRM 1-C bitrix через GIT. СТРОГО (!) прошу соискателей указывать окончательную цену норма-часа в отклике, без оной не смотрю и считаю спамом так как задание не прочитано, предпочтение будет оказываться разработчикам из Ярославля и окрестностей (области и из Костромской и Ивановской области). Ищем разработчика, а не компанию, последних прошу не писать!!! Что нужно сделать:
вёрстка адаптивных HTML- шаблонов с использованием CSS по готовому дизайну страниц и “натяжку” их на CMS
создавать скрипты на стороне сервера
создавать двусторонние интеграции сайта (заявки, формы и пр.) с CRM
разрабатывать интеграции со сторонними сервисами по API
создание и установка необходимых скриптов
выявление и устранение ошибок на сайте
выявление и устранение ошибок при слиянии веток в GIT
Что хочу от исполнителя?
Отличное знание PHP, MySQL, HTML, CSS
Опыт работы с 1c-bitrix и в GIT
Разработки проводятся строго через GIT. Репозиторий находится на серверах банка, доступ к нему осуществляется по банковскому VPN.
Каждая новая доработка оформляется отдельной веткой в GIT. За основу новой ветки берется ветка master
Изменения в базе выполняются в виде миграций. Исключения составляют только ситуации с ограничениями самого bitrix
Обязательно stage среда в периметре банка, куда у разработчика будет доступ (HTTP и SSH)
Все доработки поддерживают «1С-Битрикс: Управление сайтом» версии 14.5
Наличие портфолио с похожими (по техническим особенностям) проектами
Преимуществом будет наличие у кандидата опубликованных решений Marketplace Bitrix на сайте https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ и наличие сертификата от компании ООО «1С-Битрикс»
Ответственность и СТРОГОЕ соблюдение дедлайнов
Заявки фрилансеров
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