Требуется разработка бота-планировщика для Telegram с доступом по авторизации. Бот должен управлять графиком дежурств, отслеживать задачи пользователей и отправлять уведомления. Необходимы функции приветствия новичков, выбора городов и позиций, редактирования дежурств и алармов. Срок исполнения 3-4 дня. Хостинг на стандартном VPS/VDS.
Cоздать бота в телеграм с автооплатами
Нужно создать чат бот Telegram в SendPulse
который закрывает клиента на автооплаты (продажа онлайн тренировок)
-контент есть
-платежный сервис fondy
Заявки фрилансеров
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