Cоздать бота в телеграм с автооплатами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок556 просмотров

Нужно создать чат бот Telegram в SendPulse

который закрывает клиента на автооплаты (продажа онлайн тренировок)

-контент есть

-платежный сервис fondy

3 года назад
guest_16604976483037
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