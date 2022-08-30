Сделать телеграм бота

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка81 просмотр

Здравствуйте, прикрепляю ТЗ сюда тоже. Все подробности обсудили в телеграме.

3 года назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$200
23 дня
Escrow
Артём сделал все качественно и по ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству и сам обязательно его продолжу и дальше.
Приятный, терпеливый заказчик! Бывали мискоммуникации, но это мне стоило побольше вопросов задать :) Оплата вовремя и в стопроцентном размере. Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработка скрипта заполнения формы+tempermonkey

    Необходимо разработать скрипт на Tampermonkey для автоматического заполнения формы на стороннем сайте. Данные должны загружаться из текстового файла через интерфейс. Проект предполагает три этапа и займет 1-2 месяца. Ищется специалист для долгосрочного сотрудничества.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать видеоплеер

    Требуется разработка видеоплеера с применением современных технологий веб-программирования. Плеер должен поддерживать основные форматы видео и быть адаптивным. Укажите используемые технологии и сроки выполнения.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайта

    Ищется фрилансер для разработки сайта с уже готовой вёрсткой. Необходимы самописные решения и фреймворки. Опишите свой опыт и используемые технологии. Техническое задание будет предоставлено в ответ.

    Веб-программирование28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить поля для торговых предложений в админке и вывести на сайте

    Необходимо добавить дополнительные поля для габаритов в админке при редактировании торговых предложений. Информация о габаритах должна выводиться на сайте в зависимости от выбранного размера. Учитывать различные комбинации размеров и опций. Работы выполняются на тестовом сайте с обязательной миграцией для БД.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать скрипт для инвайтера телеграм

    $20

    Требуется разработать скрипт для инвайтера в Telegram, который будет позволять добавлять пользователей по ID или Username. Необходимо интегрировать возможность использования прокси и управления аккаунтами. Ожидается, что скрипт будет удобным и функциональным для дальнейшего использования.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести сайт на новый домен с небольшими корректировками

    Требуется перенести работающий сайт на новый домен с небольшими корректировками. Необходимо изменить URL в шапке, обновить контактные данные, убрать футер и удалить лишний контент. Переписывать код не потребуется, но знание основ программирования желательно. Возможна долгосрочная работа при успешном выполнении задания.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Whois парсер php

    Требуется создать парсер на PHP для сервиса проверки домена .az. Парсер должен автоматически обходить капчу старого формата и возвращать результаты обработки запроса клиенту. Необходима высокая надежность и точность в получении данных.

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • REST API налаштування

    Потрібно налаштувати REST API для забезпечення DRM захисту відео від копіювання в рамках волонтерського проекту в Україні. Уточнення деталей можливе в особистому повідомленні.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Отцентрировать контент по центру на лендинге

    $1

    Требуется отцентрировать контент на лендинге, состоящем из двух блоков: текстового и с формой. Проект реализуется на чистом PHP и потребует всего 5 минут времени. Ожидается качественное выполнение и хороший отзыв.

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад