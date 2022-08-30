Необходимо разработать скрипт на Tampermonkey для автоматического заполнения формы на стороннем сайте. Данные должны загружаться из текстового файла через интерфейс. Проект предполагает три этапа и займет 1-2 месяца. Ищется специалист для долгосрочного сотрудничества.
Сделать телеграм бота
Здравствуйте, прикрепляю ТЗ сюда тоже. Все подробности обсудили в телеграме.
Выбранный исполнитель
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