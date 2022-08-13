Требуется разработать скрипт для инвайтера в Telegram, который будет позволять добавлять пользователей по ID или Username. Необходимо интегрировать возможность использования прокси и управления аккаунтами. Ожидается, что скрипт будет удобным и функциональным для дальнейшего использования.
Добавить поля для торговых предложений в админке и вывести на сайте
на страницах товаров, в зависимости от выбранного размера нужно выводить информацию о дополнительных габаритах: https://disk.yandex.ru/i/pGQSkVpFeDL_Vg
Пример реализации тут: https://velikij-novgorod.mnogosna.ru/krovati/promteks-orient-krovati/renli/krovat-promteks-orient-reno-2/ (выбираем Размер спального места и появляется инфомрация о габаритах)
https://velikij-novgorod.mnogosna.ru/krovati/promteks-orient-krovati/renli/krovat-promteks-orient-reno-2/70x175/
В админке на уровне редактирования предложений нужно добавить доп.поле (габариты) https://disk.yandex.ru/i/kyntgqFAgeRk8g, туда будем заполнять текстовую информацию.
Обращаю внимание на то, что в предложениях размер может быть указан несколько раз (с разными ценами и набором опций), по умолчанию заполнять будем информацию о габаритах только там, где предложение содержит только опцию "размер" без других комбинаций.
Выводить эти габариты на странице сайта нужно будет для всех остальных комбинаций этого размера на странице товара (если для них не прописаны свои габариты)доступ к файлам на сервере по sftp, по ключу
Код проекта в репозитории gitlab, тестовый сервер смотрит в ветку devРаботы выполняем на тестовом сайте с публикацией коммита (обязательно должен содержать миграцию для БД), в ветку dev. Перенос изменений на боевой сайт буду осуществлять я после тестирования функционала на тестовом сайте.
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