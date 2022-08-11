1) Поднять на своём пк yii2-advanced: https://www.yiiframework.com/extension/yiisoft/yii2-app-advanced/doc/guide/2.0/en/start-installation 2) Запрограммировать модуль "Задачи", имеющий базовый CRUD функционал: а) Создание задачи б) Просмотр задачи в) Обновление задачи г) Удаление задачи3) Задача должна иметь следующий список полей: а) Название задачи б) Описание задачи в) Статус задачи (создана, в работе, выполнена) г) Приоритет задачи (цифра от 1 до 5) д) Дата создания задачи4) Весь список задач должен быть отображен в виде таблицы5) Реализовать сортировку по приоритету и дате создания задачи5) Над списком задач реализовать простой поиск по названию задачи6) Внешний вид не важен