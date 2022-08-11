Необходимо руссифицировать вывод скрипта калькулятора стоимости ремонта, созданного на базе плагина Cost Calculator. Текущий вывод отображается на английском языке. Задача включает исправление текста для корректного отображения на русском языке. Приложены изображения для примера текущего состояния.
Перенос api с одного сайта на другой и правки
Доброго времени суток!
Два задания в одном для сайта https://www.avtobus.de/reisezentrum/
Это сайт агрегатор для агентств и перевозчиков, зарабатывает комиссию на продаже автобусных билетов.
На этом сайте регистрируются агентства для продажи билетов своим клиентам.
И добавлены автобусные маршруты разных перевозчиков.
1 задание. В админ панели сайта https://www.avtobus.de/reisezentrum/ есть таблица с забронированными билетами (см. скрин список заказов). В эту таблицу нужно добавить НАЗВАНИЕ АГЕНТА из списка агентств (см. скрин список агентств), чтоб было понятно, какое агентство забронировало билет.
2 задание. На странице сайта http://www.am-besten.com/avtobus/test-api/ реализовано api с сайта https://odri-ua.com/
То есть все бронирования билетов отсюда http://www.am-besten.com/avtobus/test-api/ переносятся в базу нашего аккаунта на https://odri-ua.com/.
Необходимо перенести это же api на этот сайт https://www.avtobus.de/reisezentrum/
То есть сделать такую же форму с таким же функционалом как на http://www.am-besten.com/avtobus/test-api/
Каждое агентство входит под свои логином и паролем и сразу попадает на страницу бронирования (скрины прикрепляю).
На этой же странице нужно разместить форму бронирования (api) с сайта Одри - копию с http://www.am-besten.com/avtobus/test-api/
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Вход в админ панель на этой странице https://www.avtobus.de/reisezentrum/verwaltung/
Бронирование агентами (форма с api) должно быть на этой странице https://www.avtobus.de/reisezentrum/
Ссылка на папку с файлами сайта https://www.avtobus.de/reisezentrum/ выложена на Гугл диск, чтоб было понятно, как этот сайт работает: https://drive.google.com/drive/folders/17HXow5ZIue88zGkVrWbIRd9K99KKMqXN?usp=sharing
Если что-то непонятно, объясню.
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