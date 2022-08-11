Доброго времени суток!

Два задания в одном для сайта https://www.avtobus.de/reisezentrum/

Это сайт агрегатор для агентств и перевозчиков, зарабатывает комиссию на продаже автобусных билетов.

На этом сайте регистрируются агентства для продажи билетов своим клиентам.

И добавлены автобусные маршруты разных перевозчиков.

1 задание. В админ панели сайта https://www.avtobus.de/reisezentrum/ есть таблица с забронированными билетами (см. скрин список заказов). В эту таблицу нужно добавить НАЗВАНИЕ АГЕНТА из списка агентств (см. скрин список агентств), чтоб было понятно, какое агентство забронировало билет.

2 задание. На странице сайта http://www.am-besten.com/avtobus/test-api/ реализовано api с сайта https://odri-ua.com/

То есть все бронирования билетов отсюда http://www.am-besten.com/avtobus/test-api/ переносятся в базу нашего аккаунта на https://odri-ua.com/.

Необходимо перенести это же api на этот сайт https://www.avtobus.de/reisezentrum/

То есть сделать такую же форму с таким же функционалом как на http://www.am-besten.com/avtobus/test-api/

Каждое агентство входит под свои логином и паролем и сразу попадает на страницу бронирования (скрины прикрепляю).

На этой же странице нужно разместить форму бронирования (api) с сайта Одри - копию с http://www.am-besten.com/avtobus/test-api/

------------------------

Вход в админ панель на этой странице https://www.avtobus.de/reisezentrum/verwaltung/

Бронирование агентами (форма с api) должно быть на этой странице https://www.avtobus.de/reisezentrum/

Ссылка на папку с файлами сайта https://www.avtobus.de/reisezentrum/ выложена на Гугл диск, чтоб было понятно, как этот сайт работает: https://drive.google.com/drive/folders/17HXow5ZIue88zGkVrWbIRd9K99KKMqXN?usp=sharing

Если что-то непонятно, объясню.