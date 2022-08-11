Добрый день коллеги!

Нужно написать модуль синхронизации на laravel между Gitlab и activecollab (тикетница)

Есть доступная документация по api

docs.gitlab.com/ee/api

docs.gitlab.com/ee/api/issues.html

developers.activecollab.com/api-documentation/index.html

Ваша задача - реализовать такой функционал модуля:

1. Синхронизация задач, при добавлении и редактировании задачи

2. Проверить возможность создавать задачу указав конкретный ID, чтобы id задачи в гитлаб сходился с activecollab и наоборот

3. Синхронизация комментариев

4. Синхронизация вложений к задаче

5. Синхронизация лейблов

6. Передача пользователей при синхронизации задач, комментариев и т.д..

скорее всего просто сделаем в скрипте массив зависимости ID

пользователей в гитлаб и activecollab

В итоге мы должны получить рабочие url ссылки которые повесим на вебхуки. После чего задание можно считать закрытым

Жду от вас примерные сроки и цену. В первую очередь ищем кто имел опыт работы с подобными заданиями