Скрипт не выводит русские буквы Word Press

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок499 просмотров

Задача - руссифицировать вывод скрипта Word Press.

Имеется: калькулятор стоимости ремонта (первое прикрепленное изображение)

В рамочке выводится рассчитанная стоимость, но только на английском. При смене слов на русские получается вот такая история (второе изображение).

Калькулятор создан на базе плагина Cost Calculator (третье изображение).

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