Ищется специалист для доработки веб-приложения на Angular JS (1.3). Предоставлено детальное ТЗ, готова структура и бэкенд на PHP. Необходимо разработать и доработать существующие блоки. Примеры работ и ставка за час обязательны.
Скрипт не выводит русские буквы Word Press
Задача - руссифицировать вывод скрипта Word Press.
Имеется: калькулятор стоимости ремонта (первое прикрепленное изображение)
В рамочке выводится рассчитанная стоимость, но только на английском. При смене слов на русские получается вот такая история (второе изображение).
Калькулятор создан на базе плагина Cost Calculator (третье изображение).
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