Требуется внести оперативные правки в существующий проект на Laravel. Работа включает изменения на бэкенде. Для фронтенда предусмотрена поддержка с нужными специалистами. Подробности и ТЗ доступны по ссылке.
Потрібен — Telegram bot
Добрий день
Потрібен — Telegram bot :
База даних телефонних контактів з коментарями , котрі можуть залишати користувачі
Крок перший користувач читає це !
✌Чи задумувався що можеш знати людину ще до знайомства з нею ?
За компанію , магазин чи ресторан , бар , кафе або ж що люди насправді про них думають?
Купляти свіжі якісні продукти , отримувати кращий сервіс .
І найважливіше дізнатись про неякісні продукти , наглий та непрофесійний сервіс , а в теперішній час вберегтися від шахрайства.
Натисни /start слідуй інструкціям та дізнася багато нового та цікавого що зможе допомагати тобі щодня!
« Вся інформація тут має виключно інформаційно-довідковий характер .
Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію ! »
Текст використовувати той що тут написано , можна навіть скопіювати !
/start
Функція
Поділитись своїм контактом
«Так він авторизовує свій номер та ім’я в базі даних і прив’язує до нього номер телефону , якщо це все єпотрібно тому-що , може бути так що телеграм зразу авторизує через ід користувача , тоді для цього непотрібно буде цієї функції!»
Введіть назву компанії —- Імя роботодавця , контактні дані інтернет продавця чи людини яка надавала послуги !
Або «Пропустити»
Надішли посилання на сайт або Facebook , Instagram , Telegram , Viber , What’s up.
Або « Пропустити»
Обов’язковим критерієм який потрібно заповнити номер телефону у міжнародному форматі +380 або +480.
Та відправити повідомлення з геолокацією продавця або людини яка надавала послуги!
Далі алгоритм шукає збіги і видає їх у повідомленні ,
Три допустимі помилки у Імені
Три у Посиланні
І жодного у Номері телефону
Якщо жодного подібного результату не було , тоді створюється контакт по якому інший користувач який здійснює пошук по класах , може його знайти по критеріях «Ім’я , Номер . Посилання»
Можна відправляти повідомлення типу «текст» або «фото».
Тоді повідомлення написане користувачем або добавлене фото , зберігається в історії цього контактна .
Інший користувач який напише ідентифікуючі дані (контактів) які є в класах може тоді цей користувач побаче всю історію коментарів від інших користувачів .
Також лічильник з двома кнопками під кожним створеним контактом.
Сам лічильник це перше прикріплене повідомлення з опитуванням !
✅ ❌ (види кнопок)
Один користувач тільки одну позицію обирає «догори чи вниз»
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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