Потрібен — Telegram bot

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  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок432 просмотра

Добрий день 

Потрібен — Telegram bot : 

База даних телефонних контактів з коментарями , котрі можуть залишати користувачі

Крок перший користувач читає це !

✌Чи задумувався що можеш знати людину ще до знайомства з нею ?

За компанію , магазин чи ресторан , бар , кафе або ж що люди насправді про них думають?

Купляти свіжі якісні продукти , отримувати кращий сервіс .

І найважливіше дізнатись про неякісні продукти , наглий та непрофесійний сервіс , а в теперішній час вберегтися від шахрайства.

Натисни /start слідуй інструкціям та дізнася багато нового та цікавого що зможе допомагати тобі щодня!

« Вся інформація тут має виключно інформаційно-довідковий характер .

Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію ! »

Текст використовувати той що тут написано , можна навіть скопіювати !

/start

Функція

Поділитись своїм контактом

«Так він авторизовує свій номер та ім’я в базі даних і прив’язує до нього номер телефону , якщо це все єпотрібно тому-що , може бути так що телеграм зразу авторизує через ід користувача , тоді для цього непотрібно буде цієї функції!»

Введіть назву компанії —- Імя роботодавця , контактні дані інтернет продавця чи людини яка надавала послуги !

Або «Пропустити»

Надішли посилання на сайт або Facebook , Instagram , Telegram , Viber , What’s up.

Або « Пропустити»

Обов’язковим критерієм який потрібно заповнити номер телефону у міжнародному форматі +380 або +480.

Та відправити повідомлення з геолокацією продавця або людини яка надавала послуги!

Далі алгоритм шукає збіги і видає їх у повідомленні , 

Три допустимі помилки у Імені

Три у Посиланні 

І жодного у Номері телефону 

Якщо жодного подібного результату не було , тоді створюється контакт по якому інший користувач який здійснює пошук по класах , може його знайти по критеріях «Ім’я , Номер . Посилання»

Можна відправляти повідомлення типу «текст» або «фото».

Тоді повідомлення написане користувачем або добавлене фото , зберігається в історії цього контактна .

Інший користувач який напише ідентифікуючі дані (контактів) які є в класах може тоді цей користувач побаче всю історію коментарів від інших користувачів .

Також лічильник з двома кнопками під кожним створеним контактом.

Сам лічильник це перше прикріплене повідомлення з опитуванням !

✅ ❌ (види кнопок)

Один користувач тільки одну позицію обирає «догори чи вниз»

3 года назад
guest_16600719621012
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fedvaleriy
Валерий 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$75
10 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Даниил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
10 отзывов
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Кирилл
 
21 год
3 года в сервисе
Был
21 день назад
6 отзывов
3 года назад
fedvaleriy
Валерий 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
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