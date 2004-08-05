fedvaleriy

Валерий fedvaleriy

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_16600719621012
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
3 года назад
Потрібен — Telegram bot
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_16451083829231
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Поправить капчу в форме
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Barklon
Иван 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
3 балла
3 года назад
Создание Телеграм бота
Сроки не соблюдены. + Грубое общение .
seorank
Михаил 
42 года
19 лет в сервисе
Была
11 дней назад
$6
2 балла
3 года назад
Валидация рекапчи 2
HTML
Комментария нет
Спасибо за сотрудничество! Заказчик предоставил все необходимое для работы и четкое сформулировал тз. Рекомендую
Ответный отзыв
Simn
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$11
10 баллов
3 года назад
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WordPress
Все быстро и профессионально ! Рекомендую!
Все супер! Виктор был на связи, предоставил все необходимое для работы и четко поставил задачу. Рекомендую к сотрудничеству! 👍
Ответный отзыв