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0 из 5
Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
3 балла
3 года назад
Сроки не соблюдены. + Грубое общение .
$6
2 балла
3 года назад
HTML
Комментария нет
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Заказчик предоставил все необходимое для работы и четкое сформулировал тз. Рекомендую
$11
10 баллов
3 года назад
WordPress
Все быстро и профессионально ! Рекомендую!
Ответный отзыв
Все супер! Виктор был на связи, предоставил все необходимое для работы и четко поставил задачу. Рекомендую к сотрудничеству! 👍