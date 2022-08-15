Поправить капчу в форме

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки564 просмотра

Сама форма работает, капча тоже ставит галочку, но не выводятся картинки, от этого спам

3 года назад
guest_16451083829231
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fedvaleriy
Валерий 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олжас
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
fedvaleriy
Валерий 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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