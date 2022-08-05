Сверстать несколько страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт42 заявки922 просмотра

Добрый день. Нужен свободный верстальщик. Который приступит сегодня и закончит завтра верстку нескольких страниц, по примерам и стилям готового сайта. Есть только схемы.

3 года назад
ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Анатолій
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Ярослав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Арман
 
23 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
12 отзывов(-2)
3 года назад
Валерий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Булат
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Клавдия
 
41 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
20 отзывов
3 года назад
Евгений
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Карина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Иван
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
34 отзыва
3 года назад
Антон
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
В'ячеслав
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Хтмл
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Денис
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Адам
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Василь
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Азамат
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Павел
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
278 отзывов(-3)
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
3 года назад
Новрузов
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Виталий
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Илья
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Шахзод
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
27 минут назад
27 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов(-3)
3 года назад
Андрей
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
3 года назад
Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Иван
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Тимур
 
32 года
4 года в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
3 года назад
Иван
 
23 года
3 года в сервисе
Был
21 день назад
1 отзыв
3 года назад
Ариф
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
20 отзывов
3 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
2 отзыва
3 года назад
Тигран
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Максим
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать верстку по макету

    Требуется HTML-верстка страницы по макету из Figma. В отклике укажите примерное время на выполнение работы, стоимость за час и ваш опыт работы. Задача включает точное следование макету и создание адаптивного дизайна.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Исправить ошибки на сайте VUE JS

    $50

    Требуется исправить ошибки вывода товаров в каталоге интернет-магазина, разработанного на VUE JS. Данные приходят по API с Бекэнда. Срок выполнения - до конца дня 05.08.22. Документ с деталями прикреплен.

    JavaScriptVue.js
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать сайт из тильды/фигмы

    $75

    Необходимо переверстать тестовый сайт с платформы Tilda в стандартный макет HTML/CSS/JS. Важным условием является сохранение всех эффектов и функционала оригинального сайта. Ожидается качественная реализация и внимание к деталям.

    CSSFigmaHTMLJavaScriptTilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка сайту з фігми

    Необхідно реалізувати HTML-верстку сайту за наданим макетом з Фігми. У завданні включено створення анімацій та адаптивного дизайну. Бюджет складає 1200 грн, аванс після завершення половини роботи.

    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта

    Требуется сверстать 6-страничный сайт по продаже аккаунтов различных игр с использованием чистого HTML5 и CSS3. Необходимо адаптировать сайт под мобильные устройства, следуя предоставленному дизайну. Обязательно наличие портфолио для оценки ранее выполненных работ.

    HTML
    HTML-верстка86 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отладить вёрстку сайта (бутстрап, адаптив)

    $40

    Требуется отладить адаптивную вёрстку сайта на HostCMS 5 с использованием Bootstrap v2.3.1. Необходимо исправить отступы между элементами, обеспечить корректное выстраивание блоков в мобильной версии и предотвращение их наложения. Доступ к админке и FTP будет предоставлен.

    Bootstrap
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать сайт

    Требуется верстальщик для создания сайта, похожего на vc.ru. Работа будет происходить на галп сборке и GitHub. Необходимо отчитываться о прогрессе каждые 2-3 дня. Оплата осуществляется только по завершению проекта. Портфолио и примеры кода обязательны для оценки.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на Wordpress - додати тип запису

    Необхідно додати новий тип запису 'Земля' на сайт Wordpress, прив'язавши поля з групи 'Об'єкти' за допомогою плагіна Адвансед кустом філдс. Потрібно створити архів записів для нового типу та окрему сторінку запису, як в прикладах з типом 'Квартири'.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Горизонтальное меню - Добавить выпадающие пункты

    Требуется доработка горизонтального меню с добавлением выпадающих пунктов, адаптированных для мобильных устройств. Необходимо сохранить текущие стили меню. Открыты к предложениям по улучшению. Укажите свою цену в заявке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад