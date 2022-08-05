Ищу верстальщика Avada (правка меню)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок561 просмотр

Ищу верстальщика, имеющего опыт в Avada.

Необходимо поправить меню, а также внедрить несложный JS код и почистить визуал сайта

Оплата почасовая. Ставка 4$/час.

JavaScript
3 года назад
KeyRealSeo
Кирилл 
30 лет
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Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
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