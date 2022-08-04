Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт86 заявок1187 просмотров

Здравствуйте. Необходимо сверстать 6 страничный сайт по продаже аккаунтов различных игр. Верстать только на чистом html5 + css3, без использования различных библиотек. Красивое наименование классов. Адаптировать под мобильное устройство (дизайн есть). Обязательно наличие портфолио

HTML
3 года назад
prozorov-sv
Сергей 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Данило
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марія
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анатолій
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ерлан
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
София
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роберт
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Алина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Владимир
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
20 отзывов
3 года назад
Александр
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Вова
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Булат
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Алексей
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Николай
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Руслан
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
43 года
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Иван
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Михаил
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Михаил
 
57 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Олексій
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
34 отзыва
3 года назад
Елена
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Адам
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
15 отзывов(-1)
3 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
278 отзывов(-3)
3 года назад
Стелиан
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Диля
 
31 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Виталий
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Никита
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Іван
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Олександр
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
30 минут назад
27 отзывов
3 года назад
Новрузов
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Влад
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Максим
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 отзывов
3 года назад
Тимофей
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Николай
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Алексей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Денис
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Всеволод
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов
3 года назад
Антон
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
3 года назад
Денис
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Олександр
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
7 дней назад
3 года назад
Юра
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Денис
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Тигран
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артур
 
33 года
3 года в сервисе
Был
18 дней назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
3 года назад
Сергей
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Ариф
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
20 отзывов
3 года назад
Тимур
 
32 года
4 года в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
3 года назад
Екатерина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Динмухамед
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Артем
 
23 года
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Артем
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Юрий
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
3 года назад
Шахобиддин
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Осмонов
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Тимофей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
6 отзывов
3 года назад
Иван
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
2 отзыва
3 года назад
Андрей
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
3 года назад
Андрей
 
17 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 отзывов(-1)
3 года назад
Никита
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва(-1)
3 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
120 отзывов
3 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Ульяна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Перевести картинку PNG в Figma для верстки сайта HTML

    $45

    Необходимо перевести картинку PNG в Figma для верстки сайта HTML. Задача включает создание главной страницы с каталогом товаров и корзиной. Важно перенести все элементы из PNG в Figma без адаптива. Оплата 45 USD.

    FigmaHTML
    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Отладить вёрстку сайта (бутстрап, адаптив)

    $40

    Требуется отладить адаптивную вёрстку сайта на HostCMS 5 с использованием Bootstrap v2.3.1. Необходимо исправить отступы между элементами, обеспечить корректное выстраивание блоков в мобильной версии и предотвращение их наложения. Доступ к админке и FTP будет предоставлен.

    Bootstrap
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать сайт

    Требуется верстальщик для создания сайта, похожего на vc.ru. Работа будет происходить на галп сборке и GitHub. Необходимо отчитываться о прогрессе каждые 2-3 дня. Оплата осуществляется только по завершению проекта. Портфолио и примеры кода обязательны для оценки.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на Wordpress - додати тип запису

    Необхідно додати новий тип запису 'Земля' на сайт Wordpress, прив'язавши поля з групи 'Об'єкти' за допомогою плагіна Адвансед кустом філдс. Потрібно створити архів записів для нового типу та окрему сторінку запису, як в прикладах з типом 'Квартири'.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Горизонтальное меню - Добавить выпадающие пункты

    Требуется доработка горизонтального меню с добавлением выпадающих пунктов, адаптированных для мобильных устройств. Необходимо сохранить текущие стили меню. Открыты к предложениям по улучшению. Укажите свою цену в заявке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка верстка по ТЗ

    Требуется доработка HTML-верстки в соответствии с предоставленным техническим заданием. Необходимо учесть все указанные требования и стандарты верстки.

    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен верстальщик с хорошим опытом. Быстро и качественно.

    Требуется опытный верстальщик для быстрого и качественного выполнения адаптивной HTML-верстки страниц. Необходимо аккуратно сверстать все отступы по макету. Срок выполнения - неделя. Приветствуется только профессиональный подход, новички не рассматриваются. Ознакомьтесь с дизайном и готовьтесь к сжатым срокам.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Скопірувати лендінг і помістити на домен.

    Необхідно скопіювати лендінг та розмістити його на новому домені. Змінити назву сайту, додати телефонні номери, текст у шапці, змінити основний колір, прибрати деякі блоки, додати іконки Viber і Telegram, а також Бінотел.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Правки на сайте в Тильде

    Требуется внести правки на сайте в Тильде. Основные задачи: вставить видео в экран смартфона в шапке, провести небольшой редизайн, поправить и добавить элементы дизайна без серьезных изменений. Ожидается качественная HTML-верстка и креативный подход к дизайну.

    Tilda
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад