Правки на сайте в Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка184 просмотра

Марат, добрый день!

Есть такой сайт https://busco.parts. Нужно как минимум вставить видео в экран смартфона в шапке, как максимум переделать шапку и провести небольшой редизайн сайта - поправить/добавить какие-то элементы дизайне без серьезной переработки. 

Возьметесь?

Tilda
3 года назад
sunsinger
Дмитрий 
52 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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