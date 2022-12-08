Веб-дизайнер
Веб-дизайнер с трёхлетним опытом дизайна и верстки лендингов, многостраничных сайтов и email-рассылок. Успешно работал с клиентами из сферы интернет-образования, HoReCa и частными предпринимателями.Владею как дизайном, так и версткой HTML/CSS, в том числе адаптивом, работаю с Tilda, Wordpress, Bitrix.
В совершенстве владею Figma, Illustrator, Photoshop. Анимирую SVG.
Имею большой набор навыков для комплексной упаковки бренда, в том числе создаю логотипы и айдентику.
Портфолио
- Дизайн сайта благотворительного фонда24 просмотра
- Дизайн мобильного приложения Lottery25 просмотров
- Дизайн логотипа для службы доставки еды SD24 просмотра
- Редизайн приложения для ресторана MamaMia60 просмотров
- Айдентика барбершопа Hair.49 просмотров
- Сайт для фотографа KramWorks49 просмотров