Сделать верстку для веб приложения по готовому дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок669 просмотров

Необходимо сделать фронт для веб приложения (Vue, React и т.д.) по готовому дизайну на Figma. Приложение представляет из себя панель управления ботом для торговли на бирже, которая открывается через Телеграм (есть подробная инструкция от самого Телеграма, по-факту этот момент довольно прост, пара строк). Сам бот готов, бэкенд тоже, API-документацию отошлем. Пропорции фиксированные, не очень большой диапазон разрешений. На выполнение даем до недели

FigmaVue.js
3 года назад
guest_16593636888437
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Хоменко
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Мади
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
15 отзывов(-1)
3 года назад
Нариман
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
11 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
3 года назад
Артём
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Илья
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
5 отзывов
3 года назад
Дмитро
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виталий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Игорь
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Кенан
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
9 отзывов
3 года назад
Артур
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дилрозбек
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Иван
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
50 отзывов
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
20 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка лендинга HTML

    Требуется выполнить верстку лендинга на HTML с учетом предоставленного макета. Срок выполнения заказа - 15 дней. Обратите внимание на детали макета перед подачей заявки.

    HTML
    HTML-верстка46 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта

    $250

    Ищется специалист для HTML-верстки сайта с использованием Tailwind и Vue. Проект уже начат, есть заданная структура и готовые страницы. Обсуждение задач и подробная информация будут предоставлены.

    Vue.js
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Потрібна HTML верстка.

    Требуется HTML-верстка для простого магазина и трех лендінгов с макетами в PSD. Лендінги должны быть адаптивными и включать эффекты, как на указанных примерах. Необходимо обеспечить корректное отображение на мобильных устройствах.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Поправить верстку языковой панели

    Требуется внести изменения в верстку языковой панели на сайте WordPress. Необходимо исправить отображение панели в шапке для десктопной версии и в бургер-меню для мобильной версии. Прикреплены файлы с правками. Укажите стоимость выполнения заказа.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Внести исправления в уже готовую верстку

    Требуются исправления в HTML+CSS верстке сайта из 30 страниц. Задачи включают корректировку шапки, изменение размеров шрифтов, перенос фотографий, добавление стилей для абзацев и микроразметки. Важно указать сроки и стоимость выполнения работы в заявке. Оплата через Сбербанк.онлайн.

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка для Лендингов

    Необходимо доверстать 2 лендинга по готовому дизайну в PSD. Ищем опытного специалиста для работы над крипто проектом P2E NFT. Все исходные файлы имеются, лендинги написаны на HTML, CSS, JS. Возможна работа на постоянной основе.

    CSSHTMLJavaScriptNFT
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Срочно сверстать два проекта примерно 8 страниц

    $250

    Требуется срочная верстка двух проектов, состоящих из 8 страниц. Ожидается качественная HTML-верстка с применением современных технологий. Важен опыт RTL-верстки и знание CSS-анимаций. Укажите в заявке, сколько лет вы занимаетесь версткой и какие технологии используете. Готовы доплачивать за исправления при необходимости.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вёрстка простого сайта

    Требуется сверстать простой сайт по предоставленному макету без использования конструкторов. Ожидается описание опыта в вёрстке и предложенный подход, включая использование фреймворков или чистого кода.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка карточки товара Ocstore 3

    Требуется внести изменения в карточку товара на платформе Ocstore 3 с использованием шаблона Remarket. Необходимо выполнить HTML-верстку в соответствии с видео техническим заданием. Ознакомьтесь с требованиями для точного выполнения задачи.

    ocStore
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад