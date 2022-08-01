Необходимо сделать фронт для веб приложения (Vue, React и т.д.) по готовому дизайну на Figma. Приложение представляет из себя панель управления ботом для торговли на бирже, которая открывается через Телеграм (есть подробная инструкция от самого Телеграма, по-факту этот момент довольно прост, пара строк). Сам бот готов, бэкенд тоже, API-документацию отошлем. Пропорции фиксированные, не очень большой диапазон разрешений. На выполнение даем до недели