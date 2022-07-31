Требуется сверстать страничку для Angular проекта с использованием Angular Material. Дизайн доступен в Figma. Срок выполнения - до 31.07. Отклики принимаются от специалистов с хорошими знаниями Angular.
Верстка карточки товара Ocstore 3
Необходимо изменить карточку товара
платформа Ocstore 3
шаблон Remarket
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