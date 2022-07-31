Верстка карточки товара Ocstore 3

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка354 просмотра

Необходимо изменить карточку товара

платформа Ocstore 3

шаблон Remarket

Видео ТЗ смотреть по ссылке

https://yadi.sk/i/tfJ5gww0V-o2iw

ocStore
3 года назад
q115234
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

delai_horosho
Владислав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$25
2 дня
Escrow
Все отлично! Спасибо за работу, буду обращаться еще!
Работаем не первый раз. Заказчиком доволен.

Заявки фрилансеров

delai_horosho
Владислав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад

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