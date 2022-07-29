Нужно сверстать макет лендинга средней сложности из figma.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок456 просмотров

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Figma
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