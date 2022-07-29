Требуется адаптивная HTML-верстка лендинга для оказания юридических услуг. Необходима реализация формы обратной связи. Обратите внимание на аналогичный пример работы.
Нужно сверстать макет лендинга средней сложности из figma.
Присылайте свои роботы. Цена договорная.
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