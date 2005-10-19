Александр alexandr_belkinalexandr_belkin
19 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
НАДЁЖНАЯ, КАЧЕСТВЕННАЯ, АДАПТИВНАЯ и ВАЛИДНАЯ вёрстка.
Только качественная верстка с чистым и надёжным кодом. GULP, SCSS, БЕМ, HTML5/CSS3, чистый JAVASCRIPT.
✅Преимущества роботы со мной:
• Всегда довожу дело до конца
• Всегда на связи
• Готов приступить к работе прямо сейчас
• Могу проконсультировать по макету
Дополнительная гарантия:
После сдачи проекта, в течении недели я бесплатно исправлю все ошибки, которые были замечены после завершения заказа.
Навыки:
- HTML5
- CSS3
- JAVASCRIPT
- SCSS
- GULP
- FLEXBOX
- FIGMA
- GRID
- БЕМ
- АДАПТИВНАЯ И КРОССБРАУЗЕРНАЯ ВЕРСТКА
- ИКОНОЧНЫЙ ШРИФТ
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/alexandr_belkin/portfolio/
Связь со мной:
• E-mail: [email protected]
• Telegram: https://t.me/alexander_belkins
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
3 года назад
Все супер! Доволен результатом.
Ответный отзыв
Отлично, рад предлогать свои услуги тем, кто их ценит
$50
10 баллов
3 года назад
Работа сделана очень качественно и быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хорошая постановка задачи и приятное общение , рассчитываю на дальнейшее сотрудничество
$50
10 баллов
3 года назад
Figma
Все отлично! Рекомендую.
Ответный отзыв
Свободное сотрудничество с понятной постановкой задачи и приятным общением
$345
10 баллов
3 года назад
Качественно выполнил большой объем работ в сжатые сроки.
Ответный отзыв
Подробное, качественное описание задачи и быстрая обратная связь
$35
10 баллов
3 года назад
Все выполнено хорошо
Ответный отзыв
Как и все предыдущие заказы, все отлично