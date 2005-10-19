alexandr_belkin

Александр alexandr_belkin

 
19 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
НАДЁЖНАЯ, КАЧЕСТВЕННАЯ, АДАПТИВНАЯ и ВАЛИДНАЯ вёрстка.

Только качественная верстка с чистым и надёжным кодом. GULP, SCSS, БЕМ, HTML5/CSS3, чистый JAVASCRIPT.

✅Преимущества роботы со мной:

• Всегда довожу дело до конца

• Всегда на связи

• Готов приступить к работе прямо сейчас

• Могу проконсультировать по макету

Дополнительная гарантия:

После сдачи проекта, в течении недели я бесплатно исправлю все ошибки, которые были замечены после завершения заказа.

Навыки:

- HTML5

- CSS3

- JAVASCRIPT

- SCSS

- GULP

- FLEXBOX

- FIGMA

- GRID

- БЕМ

- АДАПТИВНАЯ И КРОССБРАУЗЕРНАЯ ВЕРСТКА

- ИКОНОЧНЫЙ ШРИФТ

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/alexandr_belkin/portfolio/

Связь со мной:

• E-mail: [email protected]

• Telegram: https://t.me/alexander_belkins

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

guest_16467244054856
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Верстка / TailwindCSS
Все супер! Доволен результатом.
Отлично, рад предлогать свои услуги тем, кто их ценит
Ответный отзыв
guest_16467244054856
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Сверстать макет лэндига
Работа сделана очень качественно и быстро! Рекомендую!
Хорошая постановка задачи и приятное общение , рассчитываю на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
guest_16515680965282
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта по дизайну figma
Figma
Все отлично! Рекомендую.
Свободное сотрудничество с понятной постановкой задачи и приятным общением
Ответный отзыв
gazoozd3d
Григорий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$345
10 баллов
3 года назад
Сверстать лендинг и внести правки на сайт
Качественно выполнил большой объем работ в сжатые сроки.
Подробное, качественное описание задачи и быстрая обратная связь
Ответный отзыв
gazoozd3d
Григорий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
3 года назад
Сверстать лендинг
Все выполнено хорошо
Как и все предыдущие заказы, все отлично
Ответный отзыв
Показать больше отзывов