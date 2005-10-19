НАДЁЖНАЯ, КАЧЕСТВЕННАЯ, АДАПТИВНАЯ и ВАЛИДНАЯ вёрстка.

Только качественная верстка с чистым и надёжным кодом. GULP, SCSS, БЕМ, HTML5/CSS3, чистый JAVASCRIPT.

✅Преимущества роботы со мной:

• Всегда довожу дело до конца

• Всегда на связи

• Готов приступить к работе прямо сейчас

• Могу проконсультировать по макету

Дополнительная гарантия:

После сдачи проекта, в течении недели я бесплатно исправлю все ошибки, которые были замечены после завершения заказа.

Навыки:

- HTML5

- CSS3

- JAVASCRIPT

- SCSS

- GULP

- FLEXBOX

- FIGMA

- GRID

- БЕМ

- АДАПТИВНАЯ И КРОССБРАУЗЕРНАЯ ВЕРСТКА

- ИКОНОЧНЫЙ ШРИФТ

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/alexandr_belkin/portfolio/

Связь со мной:

• E-mail: [email protected]

• Telegram: https://t.me/alexander_belkins