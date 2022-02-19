Реализовать правки на сайте

Веб-программированиеЗавершен1 заявка63 просмотра
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Реализовать правки на сайте

2 года назад
gazoozd3d
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexandr_belkin
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 года назад
$65
1 день
RUB
Регулярно работаю с этим исполнителем, работа всегда выполнена в срок и качественно.
Взаимное и компетентное сотрудничество, буду работать дальше.