Парсер в формате "exe" для сбора обьявлений на площадке Юла

Нужен парсер обьявлений площадки "Юла" без номеров, в него должны входить:

1. Фильтры поиска: просмотры, активные и завершенные обьявления, год регистрации на сайте, цена товара, категории товаров и поисковая строка по опред товару.

2. Без использования баз с упором на свежие обьявления

3. Доп парсинг обьявлений за 24/12/6/1 часов так же с возможностью выбора по настройкам

4. Парсинг по всем городам на площадке либо по всей россии

На выходе таблица должна быть в формате эксель, примеры таблицы предоставлю, возможность подключения прокси.

( ниже примеры настроек)