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Парсер в формате "exe" для сбора обьявлений на площадке Юла
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер обьявлений площадки "Юла" без номеров, в него должны входить:
1. Фильтры поиска: просмотры, активные и завершенные обьявления, год регистрации на сайте, цена товара, категории товаров и поисковая строка по опред товару.
2. Без использования баз с упором на свежие обьявления
3. Доп парсинг обьявлений за 24/12/6/1 часов так же с возможностью выбора по настройкам
4. Парсинг по всем городам на площадке либо по всей россии
На выходе таблица должна быть в формате эксель, примеры таблицы предоставлю, возможность подключения прокси.
( ниже примеры настроек)
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