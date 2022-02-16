Добавить болванку страницы в админке на Laravel

Веб-программированиеЗавершен2 заявки619 просмотров
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Приветствую.

Необходимо добавить болванку страницы в админке на Laravel. Т.е. Надо создать чистый контроллер, модель и темплейт, чтобы в нем можно было делать верстку.

Делать надо для этой админки https://codecanyon.net/item/tokenlite-ico-sto-token-sale-management-dashboard-ico-admin-script/23604094

В дальнейшем ужен будет ряд серьезных доработок по этой же админке.

Laravel
2 года назад
valdemariuses
Владимир 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
abcde1
Руслан 
34 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
2 года назад
$20
1 день
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