Отредактировать веб-страницу

Кратко:

Нужно скопировать элемент (крутящийся барабан) с одной страницы на другую. Плюс заменить гиперссылки.

Подробно:

1. Переформатировать веб-страницу index.html сайта "detonic1" (архив прикреплён) в формат .php так, чтобы страница корректно отображалась.

2. Скопировать элемент, указанный на скрине (http://bit.ly/2ktNSeP) с сайта "imove_affbay_9" (страница b.php) на страницу index.php сайта "detonic1", вот сюда: https://bit.ly/3GOI2Jd

Скопировать нужно вместе с формой, которая открывается после нажатия на "барабан"

Архивы с обоими сайтами прикреплены.

3. Заменить все гиперссылки на странице index.php сайта "detonic1" на якоря, ведущие к "барабану", по аналогии с сайтом "imove_affbay_9"

4. Выслать мне готовый архив с изменённым сайтом "detonic1"