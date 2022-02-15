Отредактировать веб-страницу

Есть интернет магазин, есть API. Отправляем данные, получаем ответ, записываем. Все на php. Пример реализации есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кратко:
Нужно скопировать элемент (крутящийся барабан) с одной страницы на другую. Плюс заменить гиперссылки.
Подробно:
1. Переформатировать веб-страницу index.html сайта "detonic1" (архив прикреплён) в формат .php так, чтобы страница корректно отображалась.
2. Скопировать элемент, указанный на скрине (http://bit.ly/2ktNSeP) с сайта "imove_affbay_9" (страница b.php) на страницу index.php сайта "detonic1", вот сюда: https://bit.ly/3GOI2Jd
Скопировать нужно вместе с формой, которая открывается после нажатия на "барабан"
Архивы с обоими сайтами прикреплены.
3. Заменить все гиперссылки на странице index.php сайта "detonic1" на якоря, ведущие к "барабану", по аналогии с сайтом "imove_affbay_9"
4. Выслать мне готовый архив с изменённым сайтом "detonic1"
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