Сделать php-парсер

$30
Веб-программированиеЗавершен1 заявка114 просмотров
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Надо сделать php-парсер, подробности в тз.

PHP
2 года назад
wildathead
Мария 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
2 года назад
$30
1 день
UAH
Все сделано быстро и качественно. Парсер работает. Спасибо.
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