Интегрировать верстку, подключить и настроить функционал.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка606 просмотров
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Нужно сделать редизайн сайта на CMS Joomla. Интегрировать верстку, подключить и настроить функционал.

Главное меню

1) Отели и апартаменты (текстовые страницы)

  • Отели острова Маргарита
  • Отель Coral Caribe 3* BB
  • Отель Hesperia playa el agua 4* all
  • Отель Casarita 3* all
  • Отель California 3* BB
  • Отель El Yaque Paradise 3* BB
  • Отель Le Flamboyant 3* all
  • Отель Costalinda 3* BB
  • Отель Isla Caribe Sun Sol 4* all
  • Отель Hesperia Isla Margarita 5* all
  • Отели на острове Коче
  • Отель Coche Paradise 4* all
  • Отель Punta Blanca Sun Sol 4* all
  • Апартаменты на острове Маргарита
  • Апартамент Торес 2 пляж Эль Агва
  • Апартамент Торес 1 пляж Эль Агва
  • Апартамент Canoa пляж Эль Яки
  • Апартамент Cимарон пляж Паргито
  • Апартамент пляж Эль Агва
  • Посады на островах Лос-Рокес
  • Посада Cigala 3*
  • Посада Gremary 2*
  • Посада Del Reсuerdo 2*
  • Отели Каракаса
  • Hotel CATIMAR 2*
  • Hotel SANTIAGO 2*
  • Отели острова Маргарита
  • Отели острова Коче
2) Спецпредложения

3) Как сэкономить на авиабилетах

4) О Компании

5) Экскурсии (текстовые страницы)

  • Плавание с дельфинами на острове Маргарита
  • Трекинг на гору Рорайма
  • Рыбалка на яхте на острове Маргарита
  • Прогулка на лошадях по острову Маргарита
  • Экскурсия на острова Лос-Рокес
  • Экскурсия- Канайма и водопад Анхэль
  • Дельта реки Ориноко
  • Обзорная экскурсия по острову Маргарита
  • остров Коче на катамаране
  • Заповедник Эль седраль
  • остров Кубагуа на катамаране
  • Морской круиз по Карибским островам
  • Каракас столица Венесуэлы
6) О стране

  • Пляжи и развлечения острова Маргарита
  • Остров Маргарита в Венесуэле. История острова Маргарита и его достопримечательности
  • Венесуэла: вся информация о стране
  • Валюта и карты Венесуэлы
  • Аэропорт Каракаса
7) Туры

8) Авиабилеты

9) Фотогалерея

10) Отзывы

11) Новости

  • Выборы в венесуэле 2012
  • Чемпионат мира 2012 г. по восточным единоборствам
  • Черепахи на пляже Эль Агва и Паргито
  • День независимости Венесуэлы отмечают с 19 апреля 1810 г
  • Женский Тюнинг в Венесуэле
  • Вопросы туристов
  • Мексиканская вечеринка на Эль Яках
  • Русские олигархи на отдыхе в Венесуэле
  • Пасхальная неделя (Semana Santa) в Венесуэле
  • Увеличение сбора за вход в парк Канаймa
  • Увеличение аэропортного сбора в Венесуэле
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2 года назад
Snow_Show
Валерия 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
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