Добрый день! Нужно спрятать код от биржи на сайте. Чтобы при открытии исходного кода страницы, человек не видел что там есть ссылка. НО поисковики её индексировали.
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Нужно сделать редизайн сайта на CMS Joomla. Интегрировать верстку, подключить и настроить функционал.
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1) Отели и апартаменты (текстовые страницы)
- Отели острова Маргарита
- Отель Coral Caribe 3* BB
- Отель Hesperia playa el agua 4* all
- Отель Casarita 3* all
- Отель California 3* BB
- Отель El Yaque Paradise 3* BB
- Отель Le Flamboyant 3* all
- Отель Costalinda 3* BB
- Отель Isla Caribe Sun Sol 4* all
- Отель Hesperia Isla Margarita 5* all
- Отели на острове Коче
- Отель Coche Paradise 4* all
- Отель Punta Blanca Sun Sol 4* all
- Апартаменты на острове Маргарита
- Апартамент Торес 2 пляж Эль Агва
- Апартамент Торес 1 пляж Эль Агва
- Апартамент Canoa пляж Эль Яки
- Апартамент Cимарон пляж Паргито
- Апартамент пляж Эль Агва
- Посады на островах Лос-Рокес
- Посада Cigala 3*
- Посада Gremary 2*
- Посада Del Reсuerdo 2*
- Отели Каракаса
- Hotel CATIMAR 2*
- Hotel SANTIAGO 2*
- Отели острова Маргарита
- Отели острова Коче
3) Как сэкономить на авиабилетах
4) О Компании
5) Экскурсии (текстовые страницы)
- Плавание с дельфинами на острове Маргарита
- Трекинг на гору Рорайма
- Рыбалка на яхте на острове Маргарита
- Прогулка на лошадях по острову Маргарита
- Экскурсия на острова Лос-Рокес
- Экскурсия- Канайма и водопад Анхэль
- Дельта реки Ориноко
- Обзорная экскурсия по острову Маргарита
- остров Коче на катамаране
- Заповедник Эль седраль
- остров Кубагуа на катамаране
- Морской круиз по Карибским островам
- Каракас столица Венесуэлы
- Пляжи и развлечения острова Маргарита
- Остров Маргарита в Венесуэле. История острова Маргарита и его достопримечательности
- Венесуэла: вся информация о стране
- Валюта и карты Венесуэлы
- Аэропорт Каракаса
8) Авиабилеты
9) Фотогалерея
10) Отзывы
11) Новости
- Выборы в венесуэле 2012
- Чемпионат мира 2012 г. по восточным единоборствам
- Черепахи на пляже Эль Агва и Паргито
- День независимости Венесуэлы отмечают с 19 апреля 1810 г
- Женский Тюнинг в Венесуэле
- Вопросы туристов
- Мексиканская вечеринка на Эль Яках
- Русские олигархи на отдыхе в Венесуэле
- Пасхальная неделя (Semana Santa) в Венесуэле
- Увеличение сбора за вход в парк Канаймa
- Увеличение аэропортного сбора в Венесуэле
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