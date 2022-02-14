Нужен многостраничный сайт по предоставлению услуг

Здравствуйте, имеется сайт который под защитой от дос атак(защита от парсинга).Сайт по curl получает данные то другого сайта , работает как зеркало. Суть задачи не передаются данные скорее всего защита от дос блокирует это действие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сфера: промышленный альпинизм.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Opencart 2.0 + модуль Simple. Необходимо реализовать следующее ТЗ: [list=1][*]Вывести кнопку списать баллы в корзине. После нажатия на текст открывается окно , сколько именно баллов желает списать человек и кнопка "Подтвердить", по умолчанию поле заполнено всем количеством баллов ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно сделать телеграм бота, который рассылает заготовленные картинки 3 раза в день по базе пользователей бота подробное ТЗ по ссылке https://telegra.ph/50-kognitivnyh-iskazhenij-02-11 присылайте свои оценки стоимости работы и стек в котором кодите ботовВеб-программирование12 заявокЗакрыт2 года назад
Написать парсер подсказок Google, используя прокси, php и mysql. В БД складывать результаты - запрос, выдачу гугла. Также будут прочие подобные задачи.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Можно использовать PHP, JS, JQUERY 1.Кнопка “Авторизация”. При нажатии идём в [b]Instagram[/b] и проверяем, выполнен ли ввод в аккаунт. Если авторизации нет, авторизуемся. Сохраняем в сессии данные аккаунта (ид, имя, возраст, аватар, семейное положение, город). ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Подробное описание во вложенном файле. Стек технологий: любой. Можно использовать CMS География сервиса: Москва, Санкт Петербург Требования к дизайну: можно использовать любой готовый набор компонентов(кнопки, флажки, шрифты, итд) Общая логика: Есть посадочная страница, рассказывающая о сервисе. Пользователь кликает по кнопке ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо запрограммировать сайт на wordpress (верстка готова). функционал: - услуги - выполненные работы (с привязкой к услугам) - отзывы (с привязкой к услугам) - вопросы-ответы (с привязкой к услугам) - статьи/блог (с привязкой к услугам) - формы заявки и т.п. все подробности лучше обсудить ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
нужно полностью обновить дизайн сайта и переработать все страницы на сайте 60 страниц [b]необходимо:[/b] - сделать разработать новую "коммерческую" структуру для страниц сайта - сделать новый дизайн для сайта и внутренних страниц - сделать верстку (можем помочь) - переверстать каждую страницу ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо скопировать сайт со всеми страницами и скриптами без правок: medklinika24.ru Результатом должны быть архив со всеми файлами с сохранённой структурой страницВеб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад