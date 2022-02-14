Простой телеграм бот

Написать парсер подсказок Google, используя прокси, php и mysql. В БД складывать результаты - запрос, выдачу гугла. Также будут прочие подобные задачи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать телеграм бота, который рассылает заготовленные картинки 3 раза в день по базе пользователей бота
подробное ТЗ по ссылке
https://telegra.ph/50-kognitivnyh-iskazhenij-02-11
присылайте свои оценки стоимости работы и стек в котором кодите ботов
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Можно использовать PHP, JS, JQUERY 1.Кнопка “Авторизация”. При нажатии идём в [b]Instagram[/b] и проверяем, выполнен ли ввод в аккаунт. Если авторизации нет, авторизуемся. Сохраняем в сессии данные аккаунта (ид, имя, возраст, аватар, семейное положение, город). ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Подробное описание во вложенном файле. Стек технологий: любой. Можно использовать CMS География сервиса: Москва, Санкт Петербург Требования к дизайну: можно использовать любой готовый набор компонентов(кнопки, флажки, шрифты, итд) Общая логика: Есть посадочная страница, рассказывающая о сервисе. Пользователь кликает по кнопке ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо запрограммировать сайт на wordpress (верстка готова). функционал: - услуги - выполненные работы (с привязкой к услугам) - отзывы (с привязкой к услугам) - вопросы-ответы (с привязкой к услугам) - статьи/блог (с привязкой к услугам) - формы заявки и т.п. все подробности лучше обсудить ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
нужно полностью обновить дизайн сайта и переработать все страницы на сайте 60 страниц [b]необходимо:[/b] - сделать разработать новую "коммерческую" структуру для страниц сайта - сделать новый дизайн для сайта и внутренних страниц - сделать верстку (можем помочь) - переверстать каждую страницу ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо скопировать сайт со всеми страницами и скриптами без правок: medklinika24.ru Результатом должны быть архив со всеми файлами с сохранённой структурой страницВеб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
- $200
Нужно скопировать шесть страниц лендингов. Ссылки на оригиналы напишу соискателю. 1) Формат на выходе: один или несколько php файлами для одного лэндинга. 2) Выделить в отдельные файлы header.php и footer.php "шапку" и "подвал". 3) Обеспечить автономную работу скопированных ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно разработать платформу по онлайн обучению наподобие skillbox.ru, gb.ru Но не такое сложное и объемное, без эквайеринга. Для корпоративных нужд. Чтобы клиенты компании могли заходить на платформу в ЛК, там выбирать курсы, просматривать их, оставлять комментарии. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
- $30
Здравствуйте Идет речь о PHP скрипте для одной базы данных. Сейчас стоит версия PHP ниже 5 версии PHP5. Необходимо обновить версию PHP. Я вам прислал архив PHP, все, что в архиве нужно обновить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад