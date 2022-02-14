Простой телеграм бот

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок857 просмотров
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Нужно сделать телеграм бота, который рассылает заготовленные картинки 3 раза в день по базе пользователей бота

подробное ТЗ по ссылке

https://telegra.ph/50-kognitivnyh-iskazhenij-02-11

присылайте свои оценки стоимости работы и стек в котором кодите ботов

2 года назад
Shaman_fm
Михаил 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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