Бездомный Бог
Опыт работы в IT сфере с 2012 года.
Занимаюсь
• Разработками на php , javascript , python3
• html / css версткой сайтов любой сложности
• Оптимизацией и настройкой vps машин под любые задачи, тюнинг и настройка nginx
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$49
9 баллов
3 года назад
Python
Все хорошо
Ответный отзыв
Приятный человек, работали вместе без проблем =)