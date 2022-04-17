Suicide_Chris

Крестиан Suicide_Chris

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Бездомный Бог

Опыт работы в IT сфере с 2012 года.

Занимаюсь

• Разработками на php , javascript , python3

• html / css версткой сайтов любой сложности

• Оптимизацией и настройкой vps машин под любые задачи, тюнинг и настройка nginx

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Отзывы заказчиков

jaemnova
Людмила 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$49
9 баллов
3 года назад
Написать код для распознаания 2д капчи
Python
Все хорошо
Приятный человек, работали вместе без проблем =)
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