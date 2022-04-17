Бездомный Бог

Опыт работы в IT сфере с 2012 года.

Занимаюсь

• Разработками на php , javascript , python3

• html / css версткой сайтов любой сложности

• Оптимизацией и настройкой vps машин под любые задачи, тюнинг и настройка nginx