Буду рад с вами посотрудничать.
Разрабатываю ботов для Телеграма, Вконтакте и других соц. сетей.
Работаю с криптой
Пишу сайты, рест апишки
Full stack
Пишу на: python, js, nodejs, react
Онлайн 24/7, можем созвониться и все обсудить.
связь со мной:
tg: phust337
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
MySQLPython
Отличная работа! Все выполнено в срок и с комментариями. Всегда на связи, когда нужно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично. Хорошо ставит цели и быстро отвечает на все сообщения. Оплата в срок.
$150
10 баллов
3 года назад
Хочется выразить Сергею благодарность, за выполнение моего заказа. Все четко и профессионально с его стороны. Сроки выдержаны полностью, коммуникация на высшем уровне. Все понравилось, будем и дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
Работа прошла слажено, быстро получал пояснения по моим вопросам, оплата в срок . Рекомендую.
$70
10 баллов
3 года назад
Несмотря на некоторые трудности связаные с траблами на моей стороне, поствленная задача была выполнена, за что Сергею большое спасибо. Всем однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата в срок.
$200
10 баллов
4 года назад
Отлична работа!!! Профессионал!!
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика, будем работать еще.
$40
9 баллов
4 года назад
Python
В максимально быстрые сроки , без воды , всё работает как часы. Выполненной работой доволен
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Хорошо ставит цели и быстро отвечает на все сообщения Всем советую!