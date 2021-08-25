qwx

Сергей qwx

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Буду рад с вами посотрудничать.

Разрабатываю ботов для Телеграма, Вконтакте и других соц. сетей.

Работаю с криптой

Пишу сайты, рест апишки

Full stack

Пишу на: python, js, nodejs, react

Онлайн 24/7, можем созвониться и все обсудить.

связь со мной:

tg: phust337

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Отзывы заказчиков

spiminov889900
Сергей 
45 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Разработка простого чат-бота Telegram на Python
MySQLPython
Отличная работа! Все выполнено в срок и с комментариями. Всегда на связи, когда нужно. Рекомендую!
Все отлично. Хорошо ставит цели и быстро отвечает на все сообщения. Оплата в срок.
Ответный отзыв
guest_16268691110346
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Написать бота в Telegram
Хочется выразить Сергею благодарность, за выполнение моего заказа. Все четко и профессионально с его стороны. Сроки выдержаны полностью, коммуникация на высшем уровне. Все понравилось, будем и дальше сотрудничать!
Работа прошла слажено, быстро получал пояснения по моим вопросам, оплата в срок . Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_16362674890413
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Написать бота (скрипт) для твиттера;
Несмотря на некоторые трудности связаные с траблами на моей стороне, поствленная задача была выполнена, за что Сергею большое спасибо. Всем однозначно рекомендую.
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата в срок.
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gavar
56 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Создать бота для чата активности
Отлична работа!!! Профессионал!!
Рекомендую данного заказчика, будем работать еще.
Ответный отзыв
ZingerAdm
Михаил 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$40
9 баллов
4 года назад
Юзер бот для Телеграмм
Python
В максимально быстрые сроки , без воды , всё работает как часы. Выполненной работой доволен
Отличный заказчик! Хорошо ставит цели и быстро отвечает на все сообщения Всем советую!
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