Разработка простого чат-бота Telegram на Python

$100
Прикладное ПОЗавершен9 заявок995 просмотров
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Нужно сделать простой чат бот Телеграм на питоне:

- Регистрация пользователя

- Подписка на определенные темы мероприятий

Далее бот должен при появлении новых мероприятий по теме (темам)

присылать уведомления (рассылку) подписанным пользователям.

На бэке будет простая БД MySQL (структура уже готова)

Плюс сделать простой парсер на один раздел одного веб-сайта, который будет загружать по расписанию данные мероприятия. 

Задача для школьной работы, нужно все довольно просто, без заморочек,  главное чтобы работало, нужна помощь, т.к. горят сроки.

Все запускаем на Windows. 

Срок ~ 2 недели

Python
2 года назад
spiminov889900
Сергей 
44 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
qwx
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 года назад
$100
10 дней
RUB
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