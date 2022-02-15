Разработка простого чат-бота Telegram на Python

Нужно сделать простой чат бот Телеграм на питоне:

- Регистрация пользователя

- Подписка на определенные темы мероприятий

Далее бот должен при появлении новых мероприятий по теме (темам)

присылать уведомления (рассылку) подписанным пользователям.

На бэке будет простая БД MySQL (структура уже готова)

Плюс сделать простой парсер на один раздел одного веб-сайта, который будет загружать по расписанию данные мероприятия.

Задача для школьной работы, нужно все довольно просто, без заморочек, главное чтобы работало, нужна помощь, т.к. горят сроки.

Все запускаем на Windows.

Срок ~ 2 недели