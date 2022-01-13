Помочь разобраться с загрузкой видео с китайского сайта

Приветствую, интересует дешевое решение следующей задачи: В софт вставляется список ссылок, перейдя по которым мы имеем примерно такой текст: IP"188.123.230.19" цифры в скобочках копируем и в ссылке "[url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.ipqualityscore.com%2Ffree-ip-lookup-proxy-vpn-test%2Flookup%2F1.2.3.4]https://www.ipqualityscore.com/free-ip-lookup-proxy-vpn-test/lookup/1.2.3.4[/url] " меняем последние цифры на наши скопированные Мы перейдем на сайт, в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть китайский онлайн-кинотеатр iQiyi.com, который с некоторых пор при попытке зайти из России перебрасывает на урезанную, но локализованную на английский международную версию iq.com (кстати, хорошо бы разобраться, как этого избежать, VPN китайский не помогает). Там есть фильмы, максимальное качество 1080p и 4k - они доступны для випов (которым я являюсь) и проигрываются из браузера без проблем. Но со скачиванием проблемы.
Сразу говорю, что любые международные варианты загрузчиков тут не канают и даже встроенные в браузер video download helper - никто не видит видео от [url=https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fiq.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR211p3rfHsi-TZp-ibBRawZIS4zKKigLXZNb9V6RiIt9eYK7obmVskeYSw&h=AT3V7uSlv-4xvTrwrBHqLQTZkksRnZVNSt8YDhk3X59KiWY8PHDpRovb1_WZEaBhJPDmFWCpVbtkEseplYMzHAa6cgoiK7R89NX7xRur8R0pzH59xazz6D0H1AHr0OA1cKFi&__tn__=-UK-R&c[0]iq.com. Единственный вариант его скачать - выковырять в источнике ссылку на m3u8-файл и скачать исходник уже через него, но iq.com его не показывает, как ты ни копайся в инструментах разработчика, я не смог.
Нашел решение подменить user-agent в браузере на мобильный ios - в этом случае да, сразу проявляется m3u8-файл для загрузки, но появляется другая проблема - он тут же режет максимальное качество до 720p.
Нужен человек, который все разложит по полочкам и подскажет оптимальный способ скачивать такое кино в максимальном разрешении. По сути, готов заплатить за консультацию.
Вот пример видео, на котором можно поэкспериментировать - https://www.iq.com/.../the-forbidden-depths-2021... (хотя он не дает без випа посмотреть 1080p, в общем, не знаю).
P.S. Не знаю, в какую категорию отнести запрос. :(
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