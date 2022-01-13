Автоматизация

Приветствую, интересует дешевое решение следующей задачи:

В софт вставляется список ссылок, перейдя по которым мы имеем примерно такой текст:

IP"188.123.230.19"

цифры в скобочках копируем и в ссылке "https://www.ipqualityscore.com/free-ip-lookup-proxy-vpn-test/lookup/1.2.3.4 "

меняем последние цифры на наши скопированные

Мы перейдем на сайт, в нем нас интересует графа fraud score.

Если в ней результат 0 , значит работа с ссылкой закончена, переходим к следующим.

Если в ней любой другой результат, то значит мы снова переходим по ссылке и повторяем алгоритм. (по ссылке переходим с задержкой в 30 секунд)

Также напротив каждой ссылке нужна какая-нибудь кнопка, нажав на которую, софт снова начинает переходить по ссылке и искать результат 0

Ссылок несколько, поэтому желательно многопоток.

Также на сайте ipqualityscore имеется лимит и защита от множественных проверок.

Сайт проверяет по айпи (это легко решается динамическим айпи и ребутом модема), поэтому на это обращать внимание не нужно по каким-то фингерпринтам.

По каким конкретно я не знаю, однако я знаю, что браузер https://gologin.com Обходит защиту.В нем же есть и api. Желательно на нем и сделать софт.

Если у вас есть свои варианты, можете также предлагать, мне не принципиально как и на чем делать. Однако риски по обходу защиты на вас.