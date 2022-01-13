Здравствуйте. Нужно написать расширения для Google Chrome. Имеется сайт ,на нем, при наведении на текст, выпадает окно (фото приложено) с продажами в столбик , НУЖНО написать расширение ,которое будет высчитывать среднее арифметическое(вывести в том же окне) и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна программа для проверки лайков по Хештегам в Инстаграм .В программу я ввожу тег который меня интересует , в день это может быть 2-3 тега одновременно.Программа должна писать отдельно про каждый тег такую информацию:*кто использовал это тег, желательно ники, но можно и ссылками на страницы Инстраграм.*проверить все ли ники/ссылки которые взяли тег поставили лайки на все фото под этим же тегом (не считая свою публикацию )Например, по хештегу 235 публикаций. Программа должна проверить все ли ники которые использовали этот Хештег поставили лайки на все 235 публикаций (кроме своей )Очень важный пункт!!!!*Если есть пропуски по лайкам ,то должен создаваться отдельный список этих ников/ссылокВ программе должен быть чёрный список , куда можно вписать ники (ссылки на страницы) и программа не будет видеть эти страницы .Например , я вижу так.Вписала нужный мне тег , программа в течении дня фиксирует кто использует этот Хештег . В определённое время нажимаю стоп, нажимаю на проверку и программа начинает проверять кто поставил лайки, кто нет . Создаётся список из ников или ссылок на страницы кто пропустил какую-либо публикацию .Было бы прекрасно, если программа могла ещё писать время когда был взят тег и когда тег был удалён с поста. И на сколько публикаций был поставлен конкретный тег.Например:Ник @.... 2 фотоТо есть этот ник использовал тег на 2 свои публикации.А также список ников/ссылок с пропусками она распределяла на 5 колонок:1 колонка если страница подписана на страницу @12 колонка если подписана на страницу @23 колонка не подписана ни на кого.И т.д.Если подписана на 2 страницы , фиксировалось и туда, и туда .Желательно таких колонок 5. Или не колонок , а столбиками .Интересует возможна ли такая программа и ее цена.И цена с мобильной версией .
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $500
Нужна услуга по совместному созданию небольшого проекта на Python (https://docs.microsoft.com/en-us/advertising/guides/get-started-python).Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно написать программу на языке программирования с#Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт2 года назад
Программу, моделирующую заполнение гибкого магнитного диска. Общий объем памяти на диске 360 Кбайт. Файлы имеют произвольную длину от 18 байт до 32 Кбайт. В процессе работы файлы либо записываются на диск, либо удаляются с него. В ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Зеленые столбики - данные в них надо анализировать желтый столбик - должен заполняться автоматический (формула есть) с остальными столбиками делать ничего не надо строчки в таблицу заноситься автомотический (уже сделанно уже заносяться ) формулы в столбике С при дабавлении ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
1. Программа работающая на виндовс 2. возможность изменения параметров Автоматизация веб -Переход на https://www.eldorado.ru/ + возможность изменения ссылки -Локация Москва и Подмосковье + возможность изменения -Вход или регистрация + возможность отключения по ситуации -Вход по e-mail/логину (по списку из ...Закрыт2 года назад
для написания dex бота, нужен человек с опытом работы с блокчейном, смарт-контрактами. требования к боту: - лимитные заявки, автоматический и ручной обмен - работа с мемпулом- т.е. напрямую с блокчейном - максимально быстрое исполнение транзакций - безопасность, защита ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
здравствуйте сможете помочь с работой Универсальный пульт Ду на 2 протооколах?Закрыт2 года назад
Здравствуйте! Нужно разработать wsp для SharePoint Server 2016 и выше, которое при активации feature создает приемник событий ProjectServer. При деактивации, удаляет приемник. Этот приемник событий должен после публикации проекта на ProjectServer запускать хранимую процедуру на SQL ...Закрыт2 года назад