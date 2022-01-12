Веб автоматизация под Windows

Прикладное ПОЗакрытнет заявок537 просмотров
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1. Программа работающая на виндовс

2. возможность изменения параметров

Автоматизация веб

-Переход на https://www.eldorado.ru/ + возможность изменения ссылки

-Локация Москва и Подмосковье + возможность изменения

-Вход или регистрация + возможность отключения по ситуации

-Вход по e-mail/логину (по списку из файла или гуг таблицы)+ Капча

-Поиск по коду товара + возможность отключения по ситуации

-Добавление в корзину

-Нажатие Нашли дешевле? + возможность отключения по ситуации

-В поле Ссылка на товар, перенос ссылки из файла + возможность отключения по ситуации

-Нажатие Отправить заявку

-Переход в корзину

-Изменение количества

-выставление галочки Использовать промокод + возможность отключения по ситуации

-Ввод промокода из файла + возможность отключения по ситуации

-Нажатие пнопки активировать

-Выбор способа доставки Самовывоз + выбирать город или Доставка по Москве, Московской и соседние области до 150 км + вбивать адрес

-Нажатие на копку продолжить

-Выбор магазина + возможность изменения

-Выбор Забрать последний экземпляр или Доставка с удаленного склада

-Нажатие на копку Заберу отсюда

-Выбор способа оплаты Оплата при получении или Оплатить онлайн

-Нажатие на копку Продолжить

-Возможность изменение номера телефона + возможность отключения по ситуации

-Нажатие на копку Подтвердить заказ

-Копирование номера заказа + перенос в файл

-Повторение цикла + возможность изменение количества

2 года назад
guest_16419885380522
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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