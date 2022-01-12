Веб автоматизация под Windows

Зеленые столбики - данные в них надо анализировать желтый столбик - должен заполняться автоматический (формула есть) с остальными столбиками делать ничего не надо строчки в таблицу заноситься автомотический (уже сделанно уже заносяться ) формулы в столбике С при дабавлении ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Программа работающая на виндовс
2. возможность изменения параметров
Автоматизация веб
-Переход на https://www.eldorado.ru/ + возможность изменения ссылки
-Локация Москва и Подмосковье + возможность изменения
-Вход или регистрация + возможность отключения по ситуации
-Вход по e-mail/логину (по списку из файла или гуг таблицы)+ Капча
-Поиск по коду товара + возможность отключения по ситуации
-Добавление в корзину
-Нажатие Нашли дешевле? + возможность отключения по ситуации
-В поле Ссылка на товар, перенос ссылки из файла + возможность отключения по ситуации
-Нажатие Отправить заявку
-Переход в корзину
-Изменение количества
-выставление галочки Использовать промокод + возможность отключения по ситуации
-Ввод промокода из файла + возможность отключения по ситуации
-Нажатие пнопки активировать
-Выбор способа доставки Самовывоз + выбирать город или Доставка по Москве, Московской и соседние области до 150 км + вбивать адрес
-Нажатие на копку продолжить
-Выбор магазина + возможность изменения
-Выбор Забрать последний экземпляр или Доставка с удаленного склада
-Нажатие на копку Заберу отсюда
-Выбор способа оплаты Оплата при получении или Оплатить онлайн
-Нажатие на копку Продолжить
-Возможность изменение номера телефона + возможность отключения по ситуации
-Нажатие на копку Подтвердить заказ
-Копирование номера заказа + перенос в файл
-Повторение цикла + возможность изменение количества
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