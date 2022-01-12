Веб автоматизация под Windows

Зеленые столбики - данные в них надо анализировать желтый столбик - должен заполняться автоматический (формула есть) с остальными столбиками делать ничего не надо строчки в таблицу заноситься автомотический (уже сделанно уже заносяться ) формулы в столбике С при дабавлении ...