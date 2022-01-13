Создания приложения для рассылок сообщений.

Добрый день! Мне нужно создать программу для рассылки элеронных писем, но нужно так,чтобы чаще всего они приходили в инбокс. Как правильно техническое задание я написать не смогу, но хочу это уже начать делать

Кому интересна работа прошу связываться.

Обязательные требования

Умение создавать программы и выпускать для них новые обновления,чтобы программа работала и справлялась со всеми трудностями