Создания приложения для рассылок сообщений.

Здравствуйте. Нужно написать расширения для Google Chrome. Имеется сайт ,на нем, при наведении на текст, выпадает окно (фото приложено) с продажами в столбик , НУЖНО написать расширение ,которое будет высчитывать среднее арифметическое(вывести в том же окне) и ...
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Добрый день! Мне нужно создать программу для рассылки элеронных писем, но нужно так,чтобы чаще всего они приходили в инбокс. Как правильно техническое задание я написать не смогу, но хочу это уже начать делать
Кому интересна работа прошу связываться.
Обязательные требования
Умение создавать программы и выпускать для них новые обновления,чтобы программа работала и справлялась со всеми трудностями
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