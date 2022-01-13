Нужен простенький макрос в Excel

Прикладываю файл ексель с примером задачи

Это не одноразовая задача, иначе я бы её решил функцией &

Таких таблиц у меня много, и так как нужно протягивать формулы и прописывать $A$1 для 161 ячеек, для каждой таблицы, то думаю сделать макрос.

Задача:

Фразы с Листа1

сцепить с фразами с Листа2

Собрав их в одной столбце на Листе3

Так чтобы для каждой ячейки на Листе1 были подставлены все 161 варианта на Листе2.

То есть по итогу будет 1902*161=306222 ячейки на Листе3

Уточните цену и сроки изготовления, пожалуйста.