Работа в ГИС ЖКХ(ответы на запросы)

Работа заключается в формировании ответов на запросы о задолженности управляющей компании в онлайн-системе ГИС ЖКХ. Особых знаний и умений не нужно, важна скорость, внимательность, усидчивость(работа монотонная). Подходят только те кандидаты, у кого есть доступ на Госуслуги, так как для работы я вам даю права доступа по электронной почте. За запрос-1,5 руб., в день нужно делать 1000-1500 запросов. Работа разовая, срок выполнения - до 20 января. Для связи оставляйте свой телеграм либо телефон.