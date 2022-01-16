Нужно написать расширение для Google Chrome, подробности и моменты работы будут подробно описаны в документе.

Ссылка: https://docs.google.com/document/d/1gSyqjNdpTCmIwh-SERqSDLkN-7dbpAwTK22cDtkZIHM/edit?usp=sharing

По срокам: примерно 1,5 - 2 недели.

Так же, просьба по написанию понятного кода, с пояснениями, чтобы в дальнейшем было удобно поддерживать/дополнять код и исправлять возможные в нём ошибки и баги.Если всё будет хорошо, то будем готовы обращаться к вам повторный раз для работы с этим же расширением.