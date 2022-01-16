Нужно сделать 3 лабораторные работы на языке assembler при том там должен быть не любой ассемблер, а в компиляторе FASM. Описать каждую строку коду комментарием с пояснением (можно кратким) что и как работает. [1] Дана строка из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать расширение для Google Chrome, подробности и моменты работы будут подробно описаны в документе.
Ссылка: https://docs.google.com/document/d/1gSyqjNdpTCmIwh-SERqSDLkN-7dbpAwTK22cDtkZIHM/edit?usp=sharing
По срокам: примерно 1,5 - 2 недели.
Так же, просьба по написанию понятного кода, с пояснениями, чтобы в дальнейшем было удобно поддерживать/дополнять код и исправлять возможные в нём ошибки и баги.Если всё будет хорошо, то будем готовы обращаться к вам повторный раз для работы с этим же расширением.
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