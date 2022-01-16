Лаб работы по ассемблеру

Нужно сделать 3 лабораторные работы на языке assembler при том там должен быть не любой ассемблер, а в компиляторе FASM.

Описать каждую строку коду комментарием с пояснением (можно кратким) что и как работает.

[1] Дана строка из 15 символов. Разработать программу, осуществляющую круговую перестановку части букв исходной строки со второго символа по десятый через два

[2] Ввести с клавиатуры число "Х" и вычислить "Y". Результат вывести на экран. Добавить проверку деление на ноль.

Задание - Y = (3 *X%10 + 200) / x - 1 - 25

[3] Дано двоичное число (ввод с клавиатуры). Преобразовать его в восьмеричное и вывести результат на экран

Так же где ввод с клавиатуры нужна проверка на корректное введение числа. При делении на число результат выводит до 3 знаков после запятой.