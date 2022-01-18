Программа вычисления вероятностей сочетаний

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Требуется сделать программу вычисления вероятностей сочетаний как произведение вероятностей отдельных цифр сочетания.
Выходными данными являются:
1.таблица сочетаний;
2.таблица вероятностей.
Таблица сочетаний представляет собой ячейки с идентификатором (до 150 идентификаторов) n-столбцов на m-строчек.
Таблица вероятностей представляет собой ячейки с вероятностью каждого идентификатора (от 0 до 1) со строками по количеству идентификаторов (до 150 идентификаторов) и с n-столбцами. Каждый идентификатор в зависимости от своего положения (места) в сочетании имеет свою вероятность.
В результате нужно получить таблицу с m-строками и одним столбцом, в которой указаны соответствующие вероятности сочетаний.
Написать надо под Windows10
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