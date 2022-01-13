Доработка ПО

Здравствуйте. Нужно написать расширения для Google Chrome. Имеется сайт ,на нем, при наведении на текст, выпадает окно (фото приложено) с продажами в столбик , НУЖНО написать расширение ,которое будет высчитывать среднее арифметическое(вывести в том же окне) и ...
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Здравствуйте! Имеются 2 приложения (по папкам) - app 01 и app 02.Каждое из них представляет собой систему тестирования с определенными типами вопросов.
Приложения написаны в
Буду рад, если вы возьметесь за проект
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