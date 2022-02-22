Нужно реализовать несколько функций проверки для Instagram API.

Можно использовать PHP, JS, JQUERY

1.Кнопка “Авторизация”.

При нажатии идём в Instagram и проверяем, выполнен ли ввод в аккаунт. Если авторизации нет, авторизуемся.

Сохраняем в сессии данные аккаунта (ид, имя, возраст, аватар, семейное положение, город).

2. Подписчики.

Рядом со ссылкой есть кнопка “Проверить”. При нажатии идём в группу и проверяем состоит авторизованный аккаунт в данной группе или нет.

Выводим этот результат javascript alert().

3. Лайки.

По аналогии с подписчиками, проверяем есть лайк или нет.

4. Комментарии.

Проверяем наличие комментария под записью. Если есть выводим ссылку на этот комментарий.

5. Просмотр видео.

Проверка смотрел ли пользователь видео.

6. Просмотры историй.

Проверка смотрел ли историю.

Шаблон html к заданию в приложении.

Так же необходимо написать подробную инструкцию по настройке Instagram для того чтобы всё выше перечисленное заработало.